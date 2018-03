"Es brennt in meinen Oberschenkeln!"

Trampolingspringen soll das neue Fitness-Geheimnis der Hollywood Stars sein. Im Airfit – so heissen die Kurse – gehts eigentlich nur drum, auf- und abzuspringen. Das ist richtige Muskelarbeit. Und gleichzeitig trainiert man die Koordination und das Gleichgewicht.

Ich habe im Holmes Place in Lausanne meine erste Probestunde. Mein Ziel: Muskelaufbau ohne dabei das Gefühl zu haben, vom Trainer bestraft zu werden. Der Vorteil von Airfit ist, dass es Spass macht, weil es uns an die Kindheit erinnert. Also, das dachte ich zumindest vor meinem ersten Kurs.

Aber seht selbst!