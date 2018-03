Lindsay Lohan vermittelt jetzt Anwälte

Bild: Getty Images

LaBeouf spielt eigenen Suchti-Vater

Ärger-Magnet Shia LaBeouf arbeitet gerade an einem autobiografischen Film, in dem er seinen alkohol- und heroinabhängigen Vater spielen wird. Der Schauspieler soll während einer Therapie-Sitzung mit dem Skript begonnen haben, in dessen Mittelpunkt die komplexe Beziehung zwischen ihm und seinem Vater steht. Shia himself wird darin vom 21-jährigen Lucas Hedges gespielt werden, der für seine Performance in “Manchester by the Sea” gar eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller erhalten hat.