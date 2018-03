Mit #dryandwin zu einer neuen Handtasche

Dank der praktischen Grössen des Trockenshampoos passt es in jede Handtasche. Apropo: wie sieht eigentlich deine Handtasche aus? Oder hast du einen Rucksack? Egal, was, inszeniere eins von beidem. Ob mit Inhalt oder ohne, lass dir etwas Kreatives einfallen und gewinne mit deinem Bild eine von 100 Tommy-Hilfiger-Taschen.



Dein Foto kannst du, wenn du ein öffentliches Profil hast, mit dem Hashtag #dryandwin auf Instagram hochladen oder du klickst auf den folgenden Button und nimmst so teil. Viel Spass!