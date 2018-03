So macht deine Insta-App wieder Spass

Laut einer Studie der britischen Royal Society for Public Health leidet jeder sechste Jugendliche unter Angstzuständen, die auf die Nutzung von Insta, Facebook und Co. zurückzuführen sind. "Social Media sind grössere Suchtmittel als Zigaretten und Alkohol. Deshalb dürfen wir ihre Auswirkungen auf die Psyche nicht mehr länger ignorieren", so Studienleiter Shirley Cramer.

9 von 10 fühlen sich schlecht

Habt ihr das auch schon an euch beobachtet? Fühlt ihr euch etwa schlecht, nachdem ihr mal wieder den glamourösen Alltag eines Influencers verfolgt habt, seid deswegen unzufrieden mit eurem Körper? In der Studie gaben 9 von 10 Frauen an, dass Letzteres bei ihnen der Fall ist. Auch Schlafstörungen und innere Unruhe sind genannte Folgen.

Die Apps zu löschen, fällt auch uns trotzdem schwer. Aber soweit müssen wir auch gar nicht gehen: Wenn wir uns ein paar Dinge hinter die Ohren schreiben, macht Instagram wieder einfach nur Spass.