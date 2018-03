«Fails gehören dazu»

Und zu Fails stehen. «Misslungenes sieht meistens nicht so hübsch aus. Aber ich poste es trotzdem in meinen Instagram-Stories», sagt die 28-jährige Bernerin mit einem Lachen. Authentisch und ehrlich sein ist ihr wichtig. Drum schreibt sie unter einem winterlichen Rezept mit Himbeeren, dass sie eingefrorene Beeren verwendet hat. Weist bei einem Avocado-Brot darauf hin, dass ihr die Herkunft der Zutat bewusst ist. Oder verzichtet in der kalten Jahreszeit auf Gerichte wie Erdbeerkuchen. «Viel lieber experimentiere ich mit saisonalen Produkten und zeige, was für feine Dinge möglich sind.»