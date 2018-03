Hattet ihr Sex in der Hochzeitsnacht?

Koma statt Action

Sie nippt an ihrem Cappuccino. "Und dann?", frage ich erwartungsvoll. "Nix dann. Alex ist nach drei, ich nach vier Sekunden ins Koma gefallen." Was sie von der Aufräum-Aktion am nächsten Morgen erzählt, bekomme ich nur noch halb mit. Denn in meinem Kopf wird eine Frage immer lauter: Passiert DAS in der sagenumwobenen Hochzeitsnacht?

Haben mich die leidenschaftlichen Sex-Szenen in Hollywood-Streifen etwa tatsächlich so verblendet? Wie war das, als ihr geheiratet habt? Oder kennt ihr andere, wildere Geschichten? Please!