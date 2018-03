Diese Bäder helfen bei Juckreiz, Akne & Co.

Trockene Haut ist meist der Auslöser für unangenehmes Jucken. Dieses wohlduftende Bade-Rezept wirkt beidem entgegen:

5-10 Tropfen Lavendelöl: pflegend, beruhigend, entzündungshemmend

2-3 EL Kakaobutter-Chips: pflegt trockene, raue Haut

Kamille, Hamamelis, Malve, Hafer: juckreizstillend

Tipp: Um eine Sauerei in der Wanne zu verhindern, gibts einen easy Trick: Die Heilkräuter und Haferflocken mithilfe eines Kartonrohrs (z.B. Küchenrolle) in einen dünnen Kniestrumpf füllen. Diesen dann unter den Wasserhahn knüpfen und das Wasser voll aufdrehen. Den Strumpf immer wieder mal auspressen – so können sich die Wirkstoffe besser entfalten.