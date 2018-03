Nun wollen alle von Rihannas Erfolg profitieren

Wenn sie dann mal Falten hat und auf der Ve­randa ihrer Altersresidenz in Barbados in die Vergangenheit schweift, wird Rihanna ans Jahr 2017 zurückdenken. An die Zeit, als ihr alles gelang. Als sie mit dem Beauty­label Fenty zur Kosmetik-

Königin wurde.

Die Zahlen sprechen Klartext: Rihanna wird ihre direkte Celeb-Beauty-Konkurrentin Kylie Jenner bald hinter sich lassen. Während Kylie mit ihrer Linie in den vergangenen zwei Jahren rund 420 Millionen Dollar umsetzte, hat Rihanna schon im ersten Monat einen Umsatz von 72 Millionen erzielt. Besonders Rihannas Make-up in 40 verschiedenen Tönen kommt an. Da es zum einen zeitgeistig ist, sich für Diversität einzusetzen, andererseits die Nachfrage aber auch tatsächlich da ist: Der dunkelste Ton war sofort ausverkauft.

Nicht die Erste, aber die Erfolgreichste

Rihanna ist zwar nicht die Erste, die Make-up für verschiedene Hauttöne anbietet – David Bowies Witwe Iman beispiels­weise hat das schon in den Neunzigern getan, MAC, Bobbi Brown oder Lancôme tun es auch, – die Verkaufszahlen ihres erst sechs Monate alten Beautybabys sind aber beispiellos. Das wird die Mainstream-Kosmetikbranche anspornen, ebenfalls auf Vielfalt zu setzen. Wurde auch Zeit.