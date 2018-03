Schmuck für Königinnen

Der Schmuck von Baies d'Erelle ist nicht nur hübsch anzuschauen, er hat auch eine tiefere Bedeutung. Die aktuelle Kollektion ist von verschiedenen Königinnen inspiriert: Von Hatschepsut, der ersten Königin Ägyptens, bis hin zu Hürrem Sultan, die durch die Heirat mit dem osmanischen Sultan Soliman zur Sklavin wurde, bevor sie zur Königin erkoren wurde.

Den Schmuck entwirft die Designerin in ihrem Shop und Atelier in Lausanne, in Paris wird er dann in einer Schmuckmanufaktur gefertigt, bei welcher auch Chanel und Yves Saint Laurent produzieren lassen.

Finde jetzt im Friday-Shop den Stein, der perfekt zu deiner Persönlichkeit passt!