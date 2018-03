Cate und Sandra schwören auf Vorhaut-Facials

Stars lassen sich immer mal wieder etwas einigermassen Skurriles einfallen, um forever young auszusehen. Der Geheimtipp von Schauspielerin Cate Blanchett und Kollegin Sandra Bullock ist aber durchaus eine andere Hausnummer. "Sandy Bullock und ich haben in New York eine Kosmetikerin entdeckt, die diese wahnsinnig tolle Gesichtsbehandlung macht. Wir nennen sie Penis-Facial – weil sie so nach Sperma riecht", so Cate gegenüber der "Vogue"-Australia. Okay.

Kein Sperma, sondern koreanische Vorhaut

Das Treatment, das die New Yorker Beauty-Expertin Georgia Louise anbietet, heisst eigentlich Hollywood EGF (Epidermal Growth Factor) Facial und enthält zwar kein Sperma, aber andere sehr fragwürdige Inhaltstoffe: Im Serum sollen sich nämlich angeblich Zellen befinden, die aus der entfernten Vorhaut koreanischer Babys gewonnen werden, wie "The Cut" berichtet. Diese Stammzellen sollen die Haut beim Kollagenaufbau unterstützen. Gehts noch abartiger? 650 Dollar kostet der Spass, der ethisch natürlich höchst fragwürdig wäre, sollte da wirklich mehr als ein dummer PR-Gag dahinter stecken.

Cate und Sandra wären jedenfalls nicht die einzigen Stars mit absolut weirden Beauty-Routinen. Die folgenden Celebs können da nämlich fast mithalten: