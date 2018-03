Auch Versace verzichtet jetzt auf Pelz

Bild: Courtesy of Cherry Picks

Hollywood hat genug von Mansplaining

"Der Grossteil der Filmkritiken wird aus männlicher Perspektive verfasst, obwohl die Hälfte der Kinogängerinnen Frauen sind", erklärt Miranda Bailey im Interview mit "The Hollywood Reporter" ihre Motivation, "Cherry Picks" zu lancieren. Also eine Online-Plattform, auf der Filme, Serien und Musik ausschliesslich von Frauen besprochen werden. Damit möchte die US-Produzentin und Regisseurin (sie hat "Swiss Army Man" gedreht) Mansplaining-Situationen wie aktuell beim Film "A Wrinkle in Time" entgegenwirken, um von Frauen gedrehten Filmen nicht zu schaden und eine vielfältigere Sichtweise auf Filme anzubieten.