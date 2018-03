«Für uns ein klares No-Go»

Manche Menschen freuen sich, wenn sie in fremden Ländern bekannte Restaurantketten sehen. Bettina Ehrismann und Corinne Zeltner brechen nur schon beim Gedanken daran in schallendes Gelächter aus: «Das wäre so ziemlich der letzte Ort, wo man uns findet.» Die Macherinnen von nom-nom.ch sind endlos neugierig. Genau anschauen, anfassen, riechen, probieren – die beiden Zürcherinnen wollen es immer ganz genau wissen. «Auf Märkten sprechen wir gerne mit den Händlern. Und haben so schon extrem viel gelernt.»

Wenn die Bloggerinnen verreisen, steht das Essen schon bei der Planung im Fokus. Wo könnte es kulinarisch interessant sein? Zuletzt waren sie in Tel Aviv, haben viel Neues entdeckt und Unmengen an Ideen, Notizen und Produkten heimgenommen. In Restaurants bestellen sie natürlich nie dasselbe, gegenseitiges Probieren macht mehr Spass. «Wenn wir mit anderen Leuten unterwegs sind, reissen wir uns aber zusammen und klauen nicht von fremden Tellern.»