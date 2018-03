6 Dinge, die du über Herpes wissen musst

6

Herpes ist nicht heilbar

Ganz schön gemein: Herpes ist ein Virus, das - einmal im Körper - auch da bleibt. Unser Immunsystem erkennt die Virus-DNA nämlich nicht als Gefahr an, sodass es sie auch nicht bekämpft. Sie versteckt sich in den Nerven und stellt in bestimmten Situationen neue Viren her, die für die Bläschen sorgen.