Eine echte Verjüngungskur für deine Haut

Es ist kein Geheimnis mehr, dass du den Anzeichen des Alters am besten vorbeugst, indem du deine Haut mit Feuchtigkeit pflegst. Aber welches Produkt wählt man am besten aus der Unmenge an Angeboten auf dem Markt aus? Die Antwort ist einfach. L’Occitane bietet dir ab jetzt eine neue Produktlinie an, die auf der Basis des Quellwassers aus Réotier, einer französischen Gemeinde im Département Hautes-Alpes, entwickelt wurde.



Vom Regen beflügelt begibt sich das Wasser jahrhundertelang auf eine unterirdische Reise und wird dabei mit Mineralien angereichert. Während dieses langen Abenteuers wird es von der Wärme im Inneren der Erde befeuert und ergiesst sich schliesslich in ein ultramineralisiertes Naturbecken. Das Labor von L’Occitane ist das erste, das die wohltuenden Effekte dieser aussergewöhnlichen Umgebung nutzt und dabei seinen Umwelteinfluss so gering wie möglich hält. Es werden maximal 0,04 % der gesamten Produktionskapazität der Quelle entnommen und der Boden, der sie umgibt, ist geschützt.