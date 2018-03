Bei Jennifer Lawrence herrscht Sexflaute

Der Reiz an Schauspielerin Jennifer Lawrence? Alles was sie tut und sagt, wirkt spontan, freimütig und schamlos. Auch in Sachen Sex-Talk. “Ich spreche über Sex, mag Sex, aber habe eigentlich keinen”, sagte sie diese Woche in der Radioshow des US-Talkmasters Howard Stern. Flaute herrscht aber nicht, weil sich keine Gelegenheiten ergeben - vielmehr gehts bei Jennifers Enthaltsamkeit um eine fürchterliche Angst vor Keimen, unter anderem beim Sex: “Penisse sind gefährlich.”

Sex habe sie bisher aus Angst vor Geschlechtskrankheiten nur in festen Beziehungen gehabt, sagte die Schauspielerin im Interview. Nachgerechnet heisst das: Jennifer war knapp vier Monate mit niemandem im Bett, denn ihre letzte Beziehung mit Regisseur Darren Aronofsky endete im vergangenen November.

Ähm. Wie wärs mit Kondomen?