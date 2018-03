Taylor Swift soll bei anderen abgekupfert haben

Spätestens seit "Look what you made me Do" wissen wir, dass Taylor gerne viel Geld in ihre Musikvideos reinbuttert, um sie dann mit versteckten Hinweisen und Seitenhieben an ihre Haters und Ex-Lovers vollzupacken. Auch im Video zu ihrem neuen Song "Delicate" gibts einiges zu entdecken.

Auffallend ist vor allem, dass der Clip eine verblüffende Ähnlichkeit zu einem bekannten Video hat: dem Kampagnenvideo zum "Kenzo World"-Parfüm, das von Hollywood Filmdirektor Spike Jonze 2016 gedreht wurde. Vom eleganten langen Dress, der wilden Solo-Tanzeinlage bis hin zu der übertriebenen Mimik scheint alles 1:1 übernommen geworden zu sein. Im Video zeigen wir euch die neuesten Taylor-Verschwörungstheorien.