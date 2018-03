Khloé nervt Fans mit dämlichen Foto-Tipps

Khloé Kardashian hat kürzlich auf ihrer App den Artikel "5 Hacks to Look Thin AF in Photos" veröffentlicht. Darin enthüllt die 33-Jährige super tolle, super erstaunliche Tricks: Dass Schwarz einen dünn aussehen lässt – woher hat sie das nur? – und dass Fotos von oben einen schlanker machen – mindblowing. Thin AF? Wohl eher lame AF. Hier die gesamte Aufzählung:

1. Versteck dich hinter deinen besten Freundinnen.

2. Lass deinen Fotografen nur Fotos von oben machen. ("Der einzig vorteilhafte Winkel, von unten sieht man aus als hätte man zehn Cheat-Days hinter sich.")

3. Strecke dein Kinn raus.

4. Positioniere deine Arme und Schultern richtig. ("Schultern zurück und von den Ohren weg. Immer!")

5. Trag schwarz oder vertikale Streifen.

Bonustipps: Spray-Tan, beim Sitzen Beine am Knöchel überkreuzen und mit einer Tasche den Bauch bedecken.

Was wurde aus Khloés Body-Positivity?

Ihren Artikel hat die Bald-Mama dann ganz stolz auf Twitter geteilt – kurz darauf wollten Fans ihr schon an die Gurgel. Sie sind es, die gerade besonders enttäuscht von Khloé sind. Ihrer Khloé, die lange als "fat sister" des Kardashian-Jenner-Klans galt und mit der viele Frauen so gut mitfühlen konnten. Khloé, die stets Body-Positivity predigte. Genau diese Khloé will Frauen nun erklären, wie sie sich “dünn as fuck” mogeln können – und dass sie sich im Zweifelsfalle einfach hinter der besten Freundin oder einer Tasche verstecken sollen.

"Lieber gesund as fuck"

Eine enttäuschte Twitter-Userin fragt: "Warum versuchst du nicht, deine Plattform zu nutzen, um Leute dazu zu bringen, sich selbst zu sein?". Eine weitere meint: "Ich will lieber gesund as fuck aussehen." Besonders hart ist aber dieser Tweet: "Ich mache mir Sorgen, was du deiner Tochter über ihr Aussehen beibringen wirst, wenn sie erwachsen wird."

Trotz überwiegender Hasskommentaren: Ein paar treue Fans springen dem Reality-Star zur Seite."Ich will liebend gerne wissen, wie ich schlanker aussehen kann. Deswegen fühle ich mich nicht weniger selbstbewusst", schreibt eine Userin. Eine andere meint: "Ich bin plus-sized und fühle mich davon nicht herabgesetzt. Einige Leute wollen dünner aussehen und das ist okay!"

Recht hat sie. Bahnbrechend sind Khloés Tipps trotzdem nicht.