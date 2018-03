Diskriminiert Hollywood asiatische Schauspieler?

In "Annihilation", den es seit heute auf Netflix zu sehen gibt, wagt sich ein Team von vier Frauen auf eine Expedition in eine rätselhafte Umweltkatastrophen-Zone. Ziemlich risky – denn alle, die es bislang gewagt hatten, verschwanden spurlos oder kehrten mit agressivem Krebs und schwerem Trauma heim.

Dass die Hauptrolle des Mystery-Thrillers an Oscar-Preisträgerin Natalie Portman gegangen ist, stinkt einigen jedoch: Der Film mache sich damit des Whitewashings schuldig. So bezeichnet man die Praktik, nicht-weisse Rollen an weisse Schauspieler zu vergeben. Laut Roman von US-Autor Jeff VanderMeer, auf dem der Film basiert, ist Portmans Rolle nämlich asiatischer Herkunft.

Ein Versehen?

Regisseur und Drehbuchautor Alex Garland äusserte sich zu den Vorwürfen: "Die Charaktere im Roman, den ich gelesen und umgesetzt habe, hatten weder Namen noch Ethnizitäten." Tatsächlich wird die Abstammung der Protagonistin erst im zweiten Band der Trilogie genannt – Garland hat aber angeblich schon vor dessen Veröffentlichung mit dem Drehbuch begonnen, das nur vom ersten Teil handelt.

Während dieser Whitewashing-Vorfall vermeintlich auf Unwissenheit basiert, lassen genug Fälle anderes vermuten. Hier sind fünf weitere Filme, die ins Whitewashing-Fettnäpfchen getreten sind: