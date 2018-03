Diese Stars machen kurzen Prozess mit ihren Haaren

Für Zoë Kravitz' edgy Pixie-Cut sind regelmässige Coiffeur-Termine angesagt. In Sachen Styling zuerst Gelwachs in den Händen verreiben und die Mikro-Fransen mit den Fingern in die Stirn zupfen. Etwas mehr Volumen am Deckhaar bekommt ihr mit Modellier-Spray hin, den ihr ebenfalls mit den Fingern einarbeitet. Am Schluss alles gut mit Haarspray fixieren.