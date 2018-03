Warum basteln plötzlich alle fleissig Notizbücher?

Achtsamkeit für Hobby-Maler

Tutorials und Bücher zum Thema dagegen findet man – in hundertfacher Ausführung. Sie wollen die Technik erklären, die der New Yorker Produkt-Designer Ryder Carroll entwickelt hat, weil er seine Termine, Aufgaben, Notizen, Ziele und Wünsche in einem Buch vereinen wollte. Seine Bullet-Journal-Technik beruht laut Website auf drei Prinzipien, die Herzen von Achtsamkeits-Fans höher schlagen lassen: Der Reflexion, um sein "Inneres zu entrümpeln" und "eine Gedankeninventur zu kreieren", der Gestaltung, um "kleine, machbare Projekte zu formulieren" und der Hingabe, mit der man eine "tägliche Gewohnheit formen soll". Es ist unterteilt in "Future Logs" und "Module" – wer an dieser Stelle ausgestiegen ist, dem sei gesagt: We feel you.

Warum der Hype?

Vereinfacht könnte man sagen, dass im Bullet Journal Aufgaben, Termine und Gedanken mit verschiedenen Symbolen (Kreis, Strich, Kreuz) gekennzeichnet und mit Zeichnungen und Inspirational Quotes versehen werden. Ein schöneres und zeitintensives Notizbuch also.

Warum das Ganze so einen Hype auslöst? Gut möglich, dass die säuberlich angeordneten Bullets den Eindruck erwecken, als hätte man seine Termine (und sein Leben) im Griff. Oder, dass das Ausmalen von Buchstaben und Zeichnungen einen entspannt, weil man – im Gegensatz zu digitalen Kalendern – nicht ständig auf einen Handy- oder Computerbildschirm starrt. Gut möglich auch, dass ein "Don't give up" in Schnörkelschrift neben dem anstehenden Gym-Termin ein wenig mehr Bock aufs Schwitzen macht.

Wer Erfahrungen damit hat, kann sich gern bei uns melden.