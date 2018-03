Die Revolution in der Hautpflege

Falls du die Produkte von Grown Alchemist noch nicht kennst, ist es jetzt höchste Zeit! Die Produkte basieren alle auf organischen Zutaten und werden mit natürlichen Technologien hergestellt. Anti-Aging-, Haut-, Körper- und Haarpflege werden komplett ohne Chemikalien produziert, denn Grown Alchemist nimmt den Leitsatz "Back to Basics" sehr ernst. Die Pflege und die Gesundheit der Haut steht hier an erster Stelle. Reich an Kollagen, Hyaluronsäure und starken Antioxidantien, lassen diese Beauty-Produkte deine Haut dauerhaft strahlen. Das Entgiftungsserum von Grown Alchemist wurde 2015 sogar mit dem Wallpaper Design Award ausgezeichnet.

