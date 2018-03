Das sind die absurdesten Sex-Toys

Bild: zvg

Das Fingerspitzengefühl

Ja, ihr seid immer noch in der Sex-Toy-Slideshow. Was ihr hier seht, ist der Hello Touch Wearable Vibrator – der kleinste Fingerspitzen-Vibrator, den es gibt, geschaffen für klitorale und vaginale Orgasmen. Müsst ihr auch an einen Tropf im Spital denken?