Miu Miu hat bei Schweizer Jugendgangs abgekupfert

Die ganz aufmerksamen Zuschauer in der Frontrow der Miu-Miu-Show am Dienstag in Paris bemerkten es sofort: Die zerzausten Bee-Hives und Retro-Looks der Models sind von einer Schweizer Jugendbewegung inspiriert, den sogenannten Halbstarken. Die Halbstarken waren Ende der 1950er- & Anfang 60er-Jahre Rocker in Schweizer Städten, vor allem in Zürich.

Dass die Bewegung und das Styling dieser Elvis-Presley- und James-Dean-Fans der damaligen Schweiz Kult geworden sind, verdanken wir dem Werk des Schweizer Fotografen Karlheinz Weinberger. Der Autodidakt arbeitete sein Leben lang als Lagerist und fotografierte abends und am Wochenende die Protagonisten der Jugendbewegung. Ein Buch mit Namen "Swiss Rebels" ist letzten Herbst im Steidl-Verlag erschienen.

Viele Must-haves

Miuccia Prada, die legendäre Miu-Miu-Designerin, wollte diesmal auf dem Laufsteg nicht nur Diversity durch verschiedene Nationalitäten zeigen, sondern – wie Weinberger auch – durch Models, die zum Beispiel klein oder füllige sind als Durchschnittsmodels. Entstanden ist eine kultige Kollektion mit vielen Must-Have-Stücken: Acid-washed Jeans mit hohem Stretch-Bund, breitgeschnittene 60ies Mäntel, geknotete Halstüchlein, spitzige Stiefelchen und Ballerinas.