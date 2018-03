«Je öfter du es tust, desto selbstsicherer wirst du»

Lauren Caris Short hat eine besondere Bibel: «The Flavour Bible». Bevor sie an neuen Gerichten herumpröbelt, guckt die Engländerin kurz in das Buch. Auf Deutsch heisst es «Lexikon der Aromen- und Geschmackskombinationen» und zeigt, was gut miteinander harmoniert. «Diese Bibel hat mich schon auf viele Ideen gebracht.» Seit vier Jahren lebt Lauren in der Schweiz, seit drei Jahren bloggt sie auf laurencariscooks.com über veganes Essen.

Wenn die 26-Jährige neue Rezepte entwickelt, startet sie meist mit einer Zutat oder Geschmackskombination und baut darauf das Gericht auf. Natürlich kommt dabei nicht immer Superleckeres heraus. Aber mit jedem Versuch wächst das Selbstvertrauen. «Ich möchte Leute ermutigen, Neues auszuprobieren und aus den gewohnten Geschmackswelten auszubrechen.»