Diese Frauen inspirieren uns

Beyoncé

Ich war 15, als ich zum ersten Mal "No No No" von Destiny's Child hörte – und das war der Moment, in dem Beyoncé in mein Leben trat. Zuerst begleiteten mich Destiny's Child durch meine späten Teenagerjahre, danach Beyoncé als Solokünstlerin. Es gab in Zürich kein Konzert von ihr, das ich nicht besucht habe. Über persönliche Tiefschläge wie eine Fehlgeburt oder Untreue schreibt die 22-fache Grammy-Gewinnern Songs, sie hält an ihrer Beziehung fest, auch wenn es die ganze Welt besser weiss. Sie lässt sich nicht unterkriegen, provoziert mit politischen Messages und setzt sich mit ihrer Organisation Beygood unter anderem für die Flutopfer von Hurrikane Harvey ein. "And come on, who cares about Becky with the good hair? If you slay like this".

Redaktionsassistentin Stefanie Götz