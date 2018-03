Wir haben den neuen Ice-Beauty-Trend getestet

Wir lieben es, euch von den neusten Trends zu berichten. Und noch viel mehr, diese gleich selbst auszuprobieren: Ein neuer Beauty-Trend soll mit seinem kühlenden Effekt Schwellungen an den Augen wegzaubern und die Haut straffen. Dass es in der Beauty-Welt "freezing cold" zugeht, ist nichts Neues: Kate Moss wäscht ihr Gesicht angeblich jeden Morgen mit Eiswasser, Erfindungen wie Frotox und Cool Sculpting werben damit, die Haut mithilfe von Kälte schöner und sogar den Body schlanker zu machen.



Neu ist allerdings die DIY-Anwendung für Zuhause: Crèmes, Seren und Lippenpomade werden ganz einfach in einer Eiswürfelform am Stil eingefroren. Durch die eisigen Temperaturen auf der Haut ziehen sich bei der Anwendung die Poren zusammen und die Durchblutung wird angeregt. Uns werden ein gesunder Glow und Frische versprochen – auf Rouge könne man ganz verzichten.

Ob wir von der Sache überzeugt sind? Das seht ihr im Video. Viel Spass!