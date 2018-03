Kim Kardashians Schlange empört das Netz

Schlangenhaut, die Regenbogenfarben reflektiert, geziert von einem Louis-Vuitton-Monogram: Was nach einer neuen It-Bag des französischen Luxuslabels klingt, ist in Wahrheit ein umstrittenes Schlangen-Foto, das gerade Kim Kardashians Insta-Feed schmückt. Gestern Abend postete der Reality-Star ein Bild der Designer-Schlange und schrieb darunter: "Little Louis". Damit wirft sie nicht nur viele Fragen auf, sondern bringt auch Tierfreunde in Rage.

Ein geschockter Insta-User schreibt: "Das ist furchtbar unmenschlich. Wie grausam!" Ein anderer wollte gar eine Tierrechtsorganisation einschalten: "Dieses Bild sollte sofort Peta gemeldet werden!" Während die meisten Follower komplett empört sind, nehmen ein paar wenige das ganze Drama mit Humor: "Ihr alle sorgt euch um die Schlange, ich sorge mich um Kims Nägel", witzelt beispielsweise ein User über die Hände auf dem Pic – die definitiv nicht nach den sonst so perfekt manikürten Krallen von Kim aussehen.

Eine Message an Erzfeindin Taylor?

Dies brachte ein paar Spürnasen dann schliesslich drauf, dass es gar nicht Kim ist, die die Schlange hält. Und andere fanden heraus: Das Bild kursiert schon lange im Netz! Und überhaupt: Kann es wirklich sein, dass es sich hierbei um eine echte Schlange handelt – oder schlicht um ein Photoshop-Werk?

Fans spekulieren nun, aus welchem Anlass Kim das Bild gepostet haben könnte. Möglicherweise handelt es sich um einen Seitenhieb gegen Erz-Feindin Taylor Swift, mit der Kim und Gatte Kanye seit 2016 verstritten sind. Damals spamten Fans von Kim die Social-Media-Accounts von Taylor mit Schlangen-Emojis voll. Vielleicht wollte Kim aber auch nur mal wieder ihre Liebe zu Louis Vuitton zum Ausdruck bringen, wie sie es vor einigen Wochen auch schon mal getan hat – mit Mülltonnen in LV-Optik.