Im Februar 2008 lud Marc Jacobs zum ersten Mal einen Influencer - damals hiessen sie noch Blogger - in die Frontrow seiner Show an die New York Fashion Week ein.

Der Blogger nannte sich Bryanboy und war damals ein pickliger Twen aus den Philippinen. Jacobs hatte Bryan, der mit richtigem Namen Yambao heisst und seinen Blog im Internet kennengelernt. Er rief ihn an und verkündete, dass er eine Tasche ihm zu Ehren designt und benannt hätte und Bryan nach New York an seine Show einfliegen lässt.

Bryan konnte sein Glück kaum fassen. Damals verbrachte Bryan etwa 16 Stunden täglich vor dem Computer und träumte von Orten wo er noch nie war und von Sachen, die er nicht besass. Er war immer noch sauer, weil ihm seine Eltern keinen Prada-Rucksack aus Nylon kaufen wollten. Sie fanden, dass er den Rucksack erst verdient habe, wenn er die Highschool abgeschlossen hätte. Aber zu dem Zeitpunkt war der Rucksack längst aus dem Prada-Sortiment verschwunden, wie Bryan kürzlich The Cut erzählt hat.

Jedenfalls sollte Bryanboys Auftritt in der Frontrow der grössten Modeschau der NY Fashionweek 2008 einen Wendepunkt in der zeitgenössischen Mode- und Mediengeschichte markieren: ein unbekannter Jüngling, der mit einem Blog auf sich aufmerksam machte, sass plötzlich neben Fashion-Urgesteinen wie Anna Wintour und Grace Coddington. Sein Style: hysterisch. Jemand, den man damals als Fashion victim bezeichnet hätte. Bryan hat eine Vorliebe für kurze Hosen, Handtaschen, Heels, Sonnebrillen.

Blogger stellten die Modewelt fortan komplett auf den Kopf. Man stellt sich vor: damals gab es noch nicht einmal Smartphones (das I-Phone wurde im Juli 2008 lanciert). Bryanboy war der Beweis, dass auch normale Menschen aus dem Nirgendwo, es in der bis dahin streng hierarchischen Modewelt schaffen konnten. Man musste nur etwas Spezielles machen, darstellen, und an sich selbst glauben.

Heute sind die Influencer zu einem festen Bestandteil der Fashionweeks und Modeszene geworden. Sie verdienen ihr Geld seit kurzer Zeit meist nicht mehr nur über die Blogs, sondern vor allem über Social Media, meist auf Instagram und Snapchat. Auch Bryanboy agiert inzwischen mehrheitlich auf Instagram, sein letzter Eintrag auf seinem Blog www.bryanboy.com ist schon fünf Monate alt. Ein Zeichen für den Shift von Blogs hin zu Social Media als Plattform?

Jedenfalls sass Bryan am Mittwochabend wieder in der Front Row bei Marc Jacobs in New York für die Herbst-Winter 2018-19 Show. Etabliert und glücklich.