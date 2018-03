Jetzt gibts Permanent-Make-up gegen Augenringe

Bild: Instagram voguerunway

Gassi gehen auf dem Laufsteg

US-Designer Thom Browne schickte an der Paris Fashion Week ein paar Männermodels in Hundemasken über den Laufsteg, während im Hintergrund "Who Let the Dogs Out" lief. Was albern klingt, ist gar nicht so albern: Eine Frau hielt die vier nämlich zeitweise an der Leine – was mit ein bisschen Fantasie hervorragend zur #MeToo-Debatte passt: Wer sich daneben benimmt, kommt dran.