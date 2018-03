Habt ihr rote Flecken im Gesicht?

Was ist das überhaupt?

"Rosacea ist eine chronische, entzündliche Hauterkrankung, die in verschiedene Stadien eingeteilt werden kann. Während man beim Anfangsstadium nur von einem kurz auftretendem ‘Flush’ spricht, bilden sich beim weiteren Voranschreiten Hautveränderungen, die auch bleiben können. Neben der Rötung, treten typischerweise an Wangen, Stirn und Nase kleine Knötchen und Pusteln auf. Das kann mit Spannungsgefühl und einem Brennen der Haut einhergehen."

Daran liegts:

"Die Ursachen der Rosacea sind bis heute nicht ganz geklärt. Studien belegen, dass auch eine erhöhte Hautmilben-Besiedelung eine Rolle spielt. Unbekannt ist, ob diese eine Ursache oder eine Folge der Rosacea darstellt. Die Forschung ist dran."

Das kann helfen:

"Aggressive Peelings, Alkohol, scharfes, gewürztes Essen, starker Wind, starke Sonnenbestrahlung und Saunagänge lieber vermeiden. Aber jeder reagiert anders: Deshalb genau beobachten, welche Faktoren bei einem selbst zu einer Verschlechterung beitragen. Ausserdem sollte man nicht zu fettige Cremes verwenden, da sich dadurch die Hautmilben vermehren können. Bei einem ärztlichen Gespräch wird alles analysiert und es kann eine spezielle Creme eingesetzt werden. Bei einer fortgeschrittenen Rosacea wird häufig Antibiotika verabreicht."