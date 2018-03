Wer den perfekten Schlaf sucht, wird krank

Wahrscheinlich sind wir uns einig: Nicht schlafen zu können, ist ziemlich scheisse. Schlafstörungen drücken auf unsere Laune, können zu Konzentrationsstörungen führen und haben negative Auswirkungen auf den Sex Drive. Viele legen sich deshalb eine Vorzeige-Schlafroutine zu (Lavendeltee trinken, ein abendlicher Spaziergang, kein TV mehr vor dem Schlummern) und überprüfen ihren Schlaf penibel – etwa mithilfe von Apps.

Das Paradox Orthosomnia

Wer alles daran setzt, den perfekten Schlafrhythmus einzuhalten, könnte seiner Nachtruhe paradoxerweise aber eher schaden, wie Wissenschaftler des Clayton Sleep Institutes in St. Louis jetzt herausgefunden haben: "Indem die Betroffenen sich ihren vermeintlich perfekten Schlafrhythmus mit Apps oder Schlaftrackern ausrechnen, geraten sie in Panik sobald sie diese Vorgabe nicht einhalten", so Studienleiterin Dr. Kelly Glazer Baron. Den Zwang des perfekten Schlafs bezeichnet die Wissenschaftlerin als Orthosomnia – angelehnt an die relativ neue Form einer Esstörung namens Orthorexie, die den Zwang nach gesunder Ernährung beschreibt.

Der Peak unserer Selbstoptimierung scheint langsam erreicht. Vielleicht sollten wir uns also einfach mal wieder locker machen und akzeptieren, dass wir nicht alles mit irgendwelchen Apps, Pillen und Ritualen kontrollieren und optimieren können.