Lust auf ein neues Nail-Design?

Die Manicure wechseln macht heute genau so viel Spass, wie sich neue Kleider kaufen. Bei Akyado gibt es eine riesige Auswahl an Farben, von glänzend über glitzernd bis hin zu matten Tönen. Unter den 50 verschiedenen Farben, die wir in unserem Shop haben, findet sich bestimmt auch deine neue Lieblingsfarbe. Die Nagellacke von Akyado lassen die Nägel nicht nur bunt glänzen, sie pflegen deine Nägel auch bis in die Tiefe!