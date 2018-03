In diesen Cafés starten wir ins Wochenende

5

Café Noir, Neugasse 33, Zürich

Jeden Morgen laufe ich am Café Noir an der Neugasse vorbei, atme tief den Duft von frisch gemahlenem Kaffee ein, freue mich über die Blumenvasen auf den Tischen draussen und linse zum Fenster, in dem meistens ein gutaussehender Freischaffender mit Laptop sitzt. Ich habe mir fest vorgenommen, auch mal so in den Tag zu starten. Bis dahin bleibts bei neidvollen Blicken.

Luise Pomykaj, Praktikantin Beauty

Bild: Courtesy of Café Noir