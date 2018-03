Diese Frisur könnte ihr zum Erfolg verhelfen

Was für ein Drama: Nach dem grossen Umstyling bei "Germany's Next Top Model", zu dem in jeder Staffel Tränen, Blondierungen, fiese Sprüche von Heidi und in einigen Fällen auch schlechte Ergebnisse gehören, musste sich besonders Kandidatin Zoe, 18, einem neuen Look und fiesen Kommentaren stellen.

Die Österreicherin erhielt einen wasserstoffblonden Vokuhila. Ausser Heidi Klum und ihrem Team scheint niemand – Zoe eingeschlossen – diesen Look zu verstehen. Auf Twitter wird sie mit Dieter Bohlen verglichen, andere schreiben sie sehe aus wie Mario Basler und ihre angeblich beste Freundin Victoria sagt in der Sendung: "Hätte ich diese Haare, müsste ich weinen." Arme Zoe.