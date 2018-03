Beauty-Produkt macht angeblich Schwanger

Kim-Cover macht Inder sauer

Es ist Kim Kardashians siebtes "Vogue"-Cover, das auf Twitter seit Tagen für Kritik sorgt. Die Fans der indischen Ausgabe des Magazins sind nämlich richtig sauer, dass Kim "als weisse Frau" auf dem Cover posiert. Das Ganze werde noch davon getoppt, dass sie ein Lengha (ein traditionelles indisches Gewand) trage – obwohl sie in einer Folge KUWTK sogar zugab, indisches Essen zu hassen, so eine Userin. Die "Vogue" hat sich mittlerweile dazu geäussert: "In den letzten zehn Jahren hatten wir gerade mal zwölf internationale Cover."