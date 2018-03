Lesbische Frauen in Südafrika leben in Angst

Für ihre Porträt-Reihe "When you are back, I might be dead" hat Elisabeth Real fünf Jahre lang lesbische Frauen aus Südafrika begleitet, porträtiert und ihre Lebensgeschichten dokumentiert. Die Bilder und die dazugehörigen Texte sind Beweis für die Schwierigkeiten, die Gefahren und die Ungleichheiten mit denen lesbische Frauen in Südafrika konfrontiert sind.

Die Frauen sind grosser Gewalt ausgesetzt, werden sozial stigmatisiert und leben häufig in Angst vor sexuellen und anderen gewalttätigen Übergriffen, die mitunter unter dem Vorsatz begangen werden, die Frauen damit in die "richtige" Richtung zu bekehren. Jede Frau hat ihre eigene sehr berührende und aufrüttelnde Geschichte, in der deutlich wird, was es im Kontext gesetzlicher und gesellschaftlicher Gleichstellung in Südafrika dringlichst zu tun gäbe.

Auf der Liste steht auch Russland

Elisabeth Real hat mit "The Lesbian Lives Project" nicht nur Lesben in Südafrika porträtiert, sie hat auch hier in der Schweiz mit homosexuelle Frauen gesprochen. Zwar ist bei uns gesetzlich vieles geregelt, doch gibt es bei der Gleichstellung immer noch zahlreiche Aspekte, die weiter verhandelt werden müssen. Elisabeth Real wird weiterziehen und lesbische Lebensgeschichten sichtbar machen, die sonst keine Beachtung finden würden. Auf ihrer Rechercheliste stehen Russland, Kasachstan, Iran und Tunesien.

"When you are back, I might be dead" wird im Rahmen des Swiss Photo Awards 2018 ab dem 22. März ausgestellt. Über das Erscheinen der beiden Publikationen "Switzerland" und "South Africa" von Elisabeth Real kann man sich hier informieren.