"Der Fall zeigt, dass man früh Hilfe suchen muss"

Vergangenen Freitag hielt Zürich den Atem an: Am helllichten Tag fielen bei der Europaallee Schüsse. Mittlerweile weiss man, was passiert ist: Ein 38-Jähriger tötete zuerst seine Ehefrau, dann sich selbst. Laut "Blick" reichte die Frau am Morgen der Tat Anzeige gegen ihren Mann ein – wegen häuslicher Gewalt. Die Vermutung liegt nahe, dass er davon Wind bekommen hat.



Wie eine Studie des kriminologischen Instituts der Universität Zürich zeigt, sind 90 Prozent aller Opfer häuslicher Gewalt weiblich – die Täter in über 90 Prozent der Fälle männlich. Wird das, was letzten Freitag passiert ist, nun Frauen davon abhalten, sich Hilfe zu suchen und ihren gewalttätigen Mann anzuzeigen? Wir haben bei einer Mitarbeiterin der Beratungsstelle für Frauen nachgefragt, die zu ihrer eigenen Sicherheit anonym bleiben möchte.

Wird dieser Fall nun Opfer abschrecken, sich Hilfe zu holen? Ich denke eher, dass der Fall aufschreckt, nicht abschreckt. Er sensibilisiert und zeigt, wie wichtig es ist, sich unbedingt frühzeitig helfen zu lassen.

Kommt es häufig vor, dass der Täter austickt, weil er mitbekommt, dass die Frau sich von der Polizei oder einer Beratungsstelle Hilfe geholt hat? Ich arbeite seit acht Jahren als Beraterin und habe dies noch nie erlebt. Meistens ist es genau umgekehrt. Durch den Miteinbezug einer aussenstehenden Autoritätsperson merken viele Täter, dass sie eine Grenze total überschritten haben. Eine polizeiliche Intervention wirkt meist deeskalierend. So wissen die Täter auch, dass eine gewisse Überwachung besteht und merken: Oh, die Frau ist nicht mehr alleine. Ich kann nicht mehr einfach machen, was ich will.

Was hält Opfer dennoch davon ab, sich Hilfe zu holen? Es kostet Überwindung, sich einzugestehen, dass einem etwas Schlimmes passiert und man Hilfe braucht. Zudem herrscht teils Misstrauen gegenüber Institutionen oder Opfer fürchten, vor ihrem Umfeld das Gesicht zu verlieren. Auch wollen viele den Vater ihrer Kinder nicht hinter Gittern sehen. Hier muss man Opfern aufzeigen, dass auch Beratungsstellen weiterhelfen können – ganz ohne die Polizei ins Spiel zu bringen.

Welche weiteren Gründe gibt es, dass sich Frauen gegen eine Anzeige entscheiden? Ein Strafverfahren bringt viel ins Rollen: Die Opfer müssen sich immer wieder mit der schmerzlichen Situation auseinandersetzen. Viele wollen jedoch das Erlebte einfach so schnell wie möglich vergessen. Zudem geraten sie oftmals durch die Familie unter Druck. Eine Anzeige macht das Opfer plötzlich zur Täterin. Sie ist dann so quasi schuld, dass der Mann ein Strafverfahren am Hals hat, dass Kosten aufkommen und die ganze Familie aufgewühlt wird.

Was würden Sie einer Frau sagen, die aus Scham oder Angst vor einer Alarmierung zögert? Dass viele andere Frauen auch in ihrer Lage sind und es jedem passieren kann: Frauen aus allen Schichten, Altersklassen und Kulturen. Zudem muss man Opfern klar machen, dass häusliche Gewalt ein Offizialdelikt ist, das von der Schweiz nicht akzeptiert wird – weder gesellschaftlich, noch rechtlich. Viele sind sich dem leider nicht bewusst, denn oftmals bricht das Selbstbewusstsein unter soviel Gewalt zusammen.

Empfehlen Sie Betroffenen, sich zuerst bei der Polizei oder bei einer Beratungsstelle zu melden? Sicherheit hat immer die erste Priorität. Wenn also akute Gefahr besteht und das Opfer merkt, dass der Täter sehr aggressiv und unberechenbar ist, gibts nur eins: Sofort zur Polizei gehen oder direkt die Notrufnummer 117 wählen. Wenn es aber vor allem um Unterstützung geht und man erstmal wissen möchte, was für Möglichkeiten es gibt, ist eine Beratungsstelle das richtige.