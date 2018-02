J.Lo's Style hat sich seit 15 Jahren nicht verändert

"Don't be fooled by the Rocks that I got. I'm still Jenny from the Block", singt Jennifer Lopez in ihrem 2002 veröffentlichten Lied "Jenny from the Block". Sinngemäss übersetzt: "Lass dich nicht von meinen Klunkern täuschen. Ich bin immer noch die Jenny aus der Bronx." Finden wir auch, zumindest wenn man sich den privaten Kleidungsstil der Popo-Queen anschaut. Dieser hat sich nämlich seit 15 Jahren kaum verändert.

Privat trägt sie am liebsten Jogginghosen

Auf dem Roten Teppich kann es Jennifer Lopez nicht glamourös genug sein. Privat scheint die 48-Jährige aber keinen Bock auf zu viel Glam zu haben und zeigt sich stattdessen am liebsten mit Jogginghosen und Timberlands. Und auf welches Accessoire sie dabei nie verzichtet, seht ihr in der Bildstrecke.