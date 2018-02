Gap begeistert mit stillendem Model

Bild: Getty Images

Gucci gegen Waffen

Nach einer fantastischen Fashionshow in Mailand begeistert uns Gucci nun gleich nochmal: Das italienische Modehaus hat bekannt gegeben, 500'000 US-Dollar für "March For Our Lives" zu spenden – die Anti-Waffen-Demo, die am 24. März in Washington (und an vielen anderen Orten) stattfindet, nachdem ein 19-Jähriger an einer High School in Florida 17 Menschen erschoss. "Der Mut der Schüler, die sich nun gegen Waffen stark machen, haut mich um", so Kreativdirektor Alessandro Michele (Bild) zu "WWD". "Ich bin komplett auf ihrer Seite."