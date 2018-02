Vielen Dank für euer tolles Feedback!

Konstruktives Feedback hat uns ebenso erreicht: Leserin Güzel etwa wünscht sich noch mehr Weitsicht bei unserer Themenwahl: "Meiner Meinung nach macht ihr einen super Job, aber vielleicht solltet ihr öfters auch die Leute in Asien unter die Lupe nehmen und nicht nur den Fokus auf Amerika setzten. Ja, ich weiss, viele kennen nur die englischsprachigen Promis, aber die Asiaten holen auf… Most of all die Koreaner mit ihrer K-Pop-Szene und K-Dramas." Ein super Hinweis, wie wir finden!

Einen weiteren Input hat Leserin Emma geliefert: "Was leider viel zu kurz gekommen ist, ist euer Dossier über Masturbation (...) Das waren vier Seiten, wobei zwei davon knapp mit Text gefüllt waren. Vieeel zu wenig." Ein guter Punkt. Seht ihr das auch so?

Schreibt uns gerne weiterhin, was ihr über unsere neue Ausgabe denkt. Wir freuen uns auf noch mehr Feedback – denn wir wollen wissen, was euch wichtig ist.