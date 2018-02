Mit diesen Getränken trotzt du der Eiseskälte

Wenns draussen so richtig frostig ist und wir schon beim Gedanken ans Rausgehen einen dicken Pulli brauchen, hilft nur etwas Heisses für Körper und Seele. Denn nichts ist behaglicher, als sich bei dieser Eisesklälte zu Hause einzukuscheln und dabei an einem warmen Getränk zu nippen.

Aber so sehr wir heissi Schoggi, Grüntee, Chai Latte und Co. auch lieben – nach gefühlten hundert Tassen davon darf es auch mal origineller sein. Wir haben deshalb fünf leckere Heissgetränke für euch, die Abwechslung in eure cosy Winterabende bringen.