Hier gehts zu den coolsten Spots in Seoul

5

Für die Entspannung zwischendurch

Das Spa des Hotel Prima hat alles, was es in einer traditionellen Jimjilbang (einer koreanische Sauna) braucht: Eine Bäderlandschaft mit Quellwasser, verschieden temperierte Becken, Dampfbad, Sauna, Freiluftbecken in Vulkanstein und Plastikmassagetische für das Seshin, ein koreanisches Ganzkörper-Peeling. Ajummas, was übersetzt Tantchen bedeutet, schrubben ohne keine Gnade – dafür ist die Haut danach so sanft wie ein Babypopo.



Hier findet ihrs: 536 Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul