Schafft die Friday-Redaktorin diesen Burger?

25 Minuten brauchte ich, um 720 Gramm Fleisch, fünf Käsescheiben und – nicht zu vergessen – das Brötchen zu essen. Danach musste ich leider die Scheidung vom Hamburger einreichen. Also fast. Man kann es mit einem Kater vergleichen: Man sagt sich "Nie wieder!" und zwei Tage später sitzt man erneut vor einem Cocktail.

Hamburger-Träume blieben aus

Nach dieser kulinarischen Erfahrung wollte ich nur noch nach Hause und mich von Netflix unterhalten lassen. Mir war nicht mal schlecht. In der Horizontalen gings mir eigentlich ganz gut. Aber ich hatte Durst, grossen Durst. Ganze sechs Liter habe ich getrunken. Am Abend wurde mir nur schon beim Gedanken an Essen schlecht. Mein Freund wärmte zum Abendessen meine zwei übrig gebliebenen Hamburger-Pattys auf. "Bleib mir fern mit diesem Teufelszeug", rief ich ihm entgegen. Um halb neun lag ich im Bett. Die Hamburger-Träume blieben jedoch aus.