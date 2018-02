Die schönsten Afro-Frisuren der Stars

Das ist Camille gelungen. Nicht nur ist ihre Arbeit eine Liebeserklärung an Afro-Haare, sie inspiriert damit auch immer mehr dunkelhäutige Celebs ihre Haare nicht mehr chemisch strecken zu lassen oder unter eine Glatthaar-Perücke zu stecken, sondern vermehrt mit verschiedenen Styles oder Farben experimentieren.

Zudem schaffen es Afros auch immer öfter an den Fashion Weeks auf den Catwalk – so etwa zur Frühling-Sommer-2018-Modenschau von Tom Ford oder erst gerade kürzlich an der New York Fashion Week bei Lables wie Derek Lam oder Alice + Olivia. Das Argument meckernder Hairstylisten, man könne Afro-Hair nur schwer stylen, gilt also nicht mehr. Schön.