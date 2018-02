Gucci zeigt in Mailand verstörende Accessoires

Ein Operationstisch inmitten einer in blaues Licht gehüllten Halle, pumpende Geräusche einer Beatmungsmaschine und Herzton-Frequenzen begleitet von barocker Kirchenmusik (Stabat Mater von Pergolesi): die Szenerie an der gestrigen Gucci-Show an der Mailänder Fashion Week war ziemlich beklemmend.

Nicht weniger verstörend dann die präsentierten Accessoires: Ein Model lief mit einem unglaublich echt aussehenden schlafenden Babydrachen über den Catwalk, auch ein grünes Chamäleon war zu sehen. Andere Models hielten ihre eigenen, nachmodellierten Köpfe unter dem Arm (inspiriert vom kopflosen Mönch Cephalophor). Auch die klassische Gucci-Schlange wurde zum Accessoire.

Ein Cyborg als Muse

Creative Director Alessandro Michele hat seine Muse für die präsentierte Kollektion in einem Gucci Cyborg gefunden. "Der Gucci Cyborg ist posthuman. Er hat Augen an seinen Händen, Faun-Hörner und Doppelköpfe. Er ist eine biologisch nicht bestimmbare und kulturbewusste Kreatur. Er verwandelt sich ständig." Spooky!