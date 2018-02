Sind Cara Delevingne und Paris Jackson ein Paar?

Sie eilen an den wartenden Fotografen vorbei, aber man siehts auf den neusten Paparazzibildern ganz genau: Michael Jacksons Tochter Paris Jackson, 19, und Cara Delevingne, 25, halten Händchen.

Die beiden lernten sich im vergangenen Jahr an den MTV Movie Awards kennen und haben sich seither offenbar regelmässig zu Mini-Liebestrips getroffen – ohne dass es die Öffentlichkeit mitbekommen hat.

Während der London Fashion Week letzte Woche verbrachten die beiden schliesslich jeden Tag zusammen – und das liess sich nicht mehr verstecken: Paris besuchte als Gast die Burberry-Show, in der Ex-Model und Neu-Schauspielerin Cara in einem aufsehenerregenden LGBT-Trench auf den Laufsteg zurückkehrte, dazwischen sah man die beiden mit Caras London-Clique in einem schicken Restaurant im Stadtteil Mayfair und danach beim Feiern im Fabric Club. Später sollen Paris und Cara gemeinsam ins Hotel verschwunden sein.

Beide stehen auf Männer und Frauen

Gut möglich, dass an den neuen Lovebird-Story wirklich was dran ist. Cara ist offen bisexuell und von Paris heisst es, dass sie ebenfalls auf Männer und Frauen stehe. Ausserdem würden die beiden doch wirklich toll zueinander passen, zumindest was ihre Insta-Welt so verrät: Paris und Cara sind beide Familienmenschen, posten regelmässig Bilder von ihren Geschwistern und Eltern. Sie sind vernarrt in ihre herzigen Hunde, politisch interessiert und aktiv – und spirituell.

Daumen drücken, dass es wirklich wahr ist!