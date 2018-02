Kris Jenner sieht immer mehr aus wie Kim

Sich beim Beauty-Doc unters Messer zu legen, ist für Kris Jenner nichts Neues. Die Momager des Kardashian-Clans hatte sich in einer der ersten "Keeping Up with the Kardashians"-Staffeln sogar beim Face-Lifting filmen lassen. Das neuste Schönheits-OP-Makeover der 62-Jährigen macht uns aber sprachlos: Sie könnte glatt als Kim-Double durchgehen! Auch einige ihrer Follower finden: "Too much surgery!"

In einem Interview mit der Gossip-Plattform Radaronline.com haben sich ein paar Schönheitschirugen zu Kris' neuem Aussehen geäussert. Neben einem erneuten Face-Lifting, soll sie sich in letzter Zeit ein Brauen-Lifting, Botox- und Filler-Injektionen, Wangen-Contouring sowie Fettabsaugungen an Wangen und Kinn gegönnt haben.

Auch Kris' Töchter sehen immer weniger aus wie sie selbst – die Familie wird allmählich zu einem Gruselkabinett. Seht selbst.