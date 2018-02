Happy Birthday Riri, du bist für immer unser Style-Star!

2005 stürmte eine süsse und noch unschuldig wirkende 17-jährige Rihanna mit ihrer ersten Single "Pon de Replay" die Charts. Nun sind 13 Jahre vergangen und nach etlichen Nummer-Eins-Hits und wechselnden Frisuren ist eines stets gleich geblieben: ihr ausgeprägter Sinn für Mode. Anfangs noch ein Teenage-Sweetheart im sportlichen, sexy Look, verwandelte sich Rihanna nach und nach in eine stylische Sexgöttin, die sowohl extravagante Ballkleider als auch lässige Looks rockt.

In unserem Video seht ihr eine kleine Zusammenfassung ihrer Style-Evolution.