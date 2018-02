Diese Anti-Pelz-Demo ging in die Hose

Bild: Getty Images

Dakota Fanning mit neuen Zukunftsplänen

Nachdem Dakota von ihrer jüngeren Schwester Elle vom Schauspiel-Thron gestossen wurde, versuchte sich die 23-Jährige nun zum ersten Mal als Regisseurin – und ist Feuer und Flamme: "Dieser Dreh hat zwei Tage gedauert, der nächste dann vielleicht fünf, dann zehn – ich will mir das Regieführen ganz langsam beibringen," so Dakota zu "The Cut". Ihr Debüt: Ein wunderschöner Kurzfilm für Miu Miu, in dem es um die Magie der ersten eigenen Wohnung geht. Könnt ihr hier schauen.