"Schämen Sie sich, Mister President!"

Bis vor wenigen Tagen war die 18-jährige Emma Gonzalez noch eine ganz normale Schülerin an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. Dann musste sie miterleben, wie ein ehemaliger Mitschüler vergangenen Donnerstag ihre Schule stürmte und 17 ihrer Schulkameraden und Lehrer kaltblütig erschoss.

"Er hätte nie so viele töten können, wenn er nur ein Messer gehabt hätte"

Emma überlebte – und hat sich am Wochenende bei einer Anti-Waffen-Demonstration in Fort Lauderdale in einer mitreissenden und emotionalen Rede an die Öffentlichkeit gerichtet. Das Video ihrer Rede, in der sie mehrfach Präsident Donald Trump direkt anspricht, geht gerade viral: "Sie behaupten, dass es psychische Probleme waren, die zu dem Attentat geführt haben. Ich bin keine Psychologin, aber das war sicher nicht nur ein Problem der psychischen Gesundheit. Er hätte nie so viele Schüler töten können, wenn er nur ein Messer gehabt hätte." Jedes Wort, das Emma sagt, wird von sechs verschiedenen Mikros aufgenommen. Jeder Satz wird mit Kopfnicken und Rufen aus dem Publikum unterstützt.